Comme un ouragan. Jannik Sinner, 13e mondial, a remporté dimanche à Anvers son quatrième titre de la saison et le cinquième de sa carrière, en s'imposant en finale face à Diego Schwartzman (14e), 6-2, 6-2. L'Italien disputait en Belgique sa 5e finale cette saison et la 6e de sa carrière, et pour le moment seul une, au Masters 1000 de Miami cette année, ne s'est pas conclue par une victoire. Depuis janvier, l'élève de Riccardo Piatti s'était déjà imposé à Washington, Melbourne et Sofia, au début du mois.

Dans cette finale qui opposait les têtes de série N.1 et N.2 du tournoi, c'est le plus gradé des deux joueurs qui s'est donc imposé. L'Italien de 20 ans, qui n'a pas perdu le moindre set lors de sa semaine belge, a une nouvelle fois été impitoyable, jouant de son service impeccable (8 aces, 77% des points gagnés sur sa mise en jeu) et aussi de belles accélérations en coup droit pour dominer Schwartzman en seulement 1h16.

ATP Anvers Une victoire-express pour un 4e titre en 2021: Comment Sinner a épuisé Schwartzman IL Y A 31 MINUTES

Une première depuis Djokovic

Le jeune Italien se repositionne ainsi dans la course à la qualification pour le Masters : le jeune espoir du tennis transalpin prendra lundi la 11e place mondiale à l'ATP, son meilleur classement à ce jour, et sera 10e à la Race, augmentant ses chances de participer à la grand-messe de fin d'année à Turin (14-21 novembre) qui rassemblera les huit meilleurs joueurs mondiaux.

Sachant que Rafael Nadal (5e mondial et 8e à la Race) a d'ores et déjà mis fin à sa saison, Sinner, déjà sacré en 2019 au Masters Next Gen et assuré de participer à la prochaine édition à Milan du 9 au 13 novembre, aura donc une carte à jouer lors de l'ATP 500 de Vienne, où il est engagé la semaine prochaine, et du Masters 1000 de Paris.

Avec ce 5e titre en carrière, il est le plus jeune, du haut de ses 20 ans, à avoir décroché autant de trophées depuis Novak Djokovic en 2007. Et ce n'est sans doute pas terminé.

ATP Moscou Le revoilà : Karatsev remporte son 2e titre à Moscou IL Y A 34 MINUTES