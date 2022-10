La tâche s'annonçait difficile, elle a vite été insurmontable pour Constant Lestienne. Opposé à la tête de série numéro 5 du tournoi et 26e joueur mondial Daniel Evans, le natif d'Amiens n'a jamais vraiment réussi à trouver le bon rythme mercredi à Anvers. Résultat : il a été balayé en deux manches (6-2, 6-1) et 1h14 de jeu au 2e tour. Son bourreau britannique pourrait retrouver Félix Auger-Aliassime, titré dimanche dernier à Florence, en quart de finale.

Breaké d'entrée, Constant Lestienne a manqué l'occasion de se relancer dans le quatrième jeu au cours duquel il a obtenu trois balles de break consécutives (0/40) sans parvenir à en convertir une. Dans la foulée, il a vu son adversaire s'échapper définitivement (4-1 double break) et n'a plus obtenu la moindre opportunité. La seconde manche a ainsi viré au calvaire : un jeu de service validé avant d'encaisser un 6-0 pour finir. Sa première balle n'a, entre autres, causé aucune difficulté à son adversaire qui a remporté plus de la moitié des points derrière à la relance.

