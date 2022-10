ATP Anvers

Richard Gasquet s'est qualifié vendredi pour les demi-finales du tournoi ATP 250 d'Anvers en venant à bout du Belge David Goffin en deux sets (6-2, 7-6 [6]). Le Français, 82e joueur mondial, affrontera pour une place en finale le vainqueur du match programmé dans la soirée entre le Canadien Félix Auger-Aliassime (10e) et le Britannique Daniel Evans (26e).

C'est la première fois que Gasquet atteint le dernier carré d'un tournoi sur le circuit principal depuis le tournoi de Genève, en mai dernier. Il avait été sèchement battu par le Portugais Joao Sousa en deux manches (6-2, 6-2). Vendredi, face à un adversaire qu'il n'avait battu qu'une fois lors de leur quatre précédentes confrontations, Gasquet a pris les commandes en s'emparant du service de l'ancien N.7 mondial, aujourd'hui classé 58e, dans le 4e jeu du premier set et sur sa quatrième balle de break.

Le vétéran français, qui avait écarté trois balles de match lors de son entrée en lice dans le tournoi face au Suisse Stanislas Wawrinka, a breaké une seconde fois son adversaire à 5-2 et a viré en tête après 36 minutes de jeu. Le deuxième set a été plus disputé. Goffin s'est procuré au total six balles de break et une balle de set dans le jeu décisif, sans pouvoir les convertir. Gasquet a mis à profit lui sa première balle de match pour franchir l'obstacle en une heure et 53 minutes de jeu.

