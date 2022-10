Bis repetita. Comme à Gijon la semaine dernière, Dominic Thiem a pris le meilleur jeudi sur Francisco Cerundolo, 28e joueur mondial. Mais si la victoire avait été assez nette en Espagne, à Anvers, l'histoire fut différente. Malgré un départ canon, l'Autrichien a bien failli se faire renverser puisqu'il a même compté un break de retard dans l'ultime manche avant d'avoir le dernier mot sur le score de 6-1, 1-6, 7-5 au 2e tour, après 2h07 de combat au 2e tour. Pour faire aussi bien qu'à Gijon où il avait atteint les demi-finales, une tâche pour le moins relevée l'attend : battre la tête de série 1 du tournoi Hubert Hurkacz en quart.

Dominic Thiem est indéniablement sur la bonne voie. Non seulement l'ex-numéro 3 mondial enchaîne les matches, mais il montre aussi qu'il peut faire face à des situations bien différentes et s'en sortir tout de même. Expéditif pour son entrée en lice la veille contre l'invité belge Michael Geerts (6-4, 6-0) et parti aussi sur les chapeaux de roue jeudi, il a su faire face au retour de son adversaire sans paniquer. Le signe d'une maîtrise de plus en plus intéressante au fil des semaines du jeu sous pression.

Du sang-froid en fin de match

En total contrôle pendant la première demi-heure de jeu, Thiem a payé cher un léger relâchement en début de deuxième set. Beaucoup moins précis, plus brouillon, moins sûr de lui, il a vu Cerundolo revenir aussi vite dans la partie. Et dans le troisième acte, l'Argentin a continué de prendre confiance après avoir écarté une balle de break d'entrée : à 3 jeux partout, il a fait son effort, agressif et précis à la relance. Le match semblait alors échapper à Thiem.

Mais l'Autrichien ne s'est pas affolé, et dans le jeu suivant, il a fait travailler son adversaire qui s'est précipité et a offert le débreak blanc avec quatre fautes directes d'affilée en coup droit. Thiem a alors alterné les prises de risque au filet et le travail en régularité du fond. A 6-5 en sa faveur, il a fixé intelligemment son rival dans la diagonale revers et en a récolté les fruits. Les bras levés de soulagement, il a encore emmagasiné du rythme et de la confiance. Le chemin du retour dans le Top 100 est à ce prix.

