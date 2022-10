Tennis

ATP Astana - Djokovic - Khachanov (6-4 6-3) : Le résumé

ATP ASTANA - Novak Djokovic se balade en ce moment sur le circuit ATP. Au Kazakhstan, le Serbe, vainqueur cette saison de Wimbledon et privé de l'Open d'Australie et de l'US Open, s'est facilement qualifié pour les demi-finales en écartant le Russe, Karen Khachanov (6-4, 6-3). Son prochain adversaire devrait lui poser plus de problème puisque ce sera Daniil Medvedev. Le résumé du jour en vidéo.

00:03:04, il y a 40 minutes