Novak Djokovic a eu le temps de préparer son retour. Et il l'a visiblement bien fait. Absent des circuits depuis son titre à Wimbledon, privé de tournée américaine et d'US Open en raison de sa non-vaccination contre le Covid-19, le Serbe a repris la compétition ces dernières semaines. Tout d'abord pendant la Laver Cup, marquée par la retraite de Roger Federer. Puis au tournoi de Tel-Aviv, où il a glané son troisième titre de la saison malgré les embûches.

Engagé à Astana depuis le début de semaine, le 7e mondial continue de se rassurer. Vendredi, il a passé le test Karen Khachanov (6-4, 6-3) haut la main pour rejoindre le dernier carré. Durant les tours précédents, Djokovic n'avait lâché que six jeux et n'avait passé qu'à peine une heure sur le court face au Chilien Cristian Garin puis au Néerlandais Botic van de Zandschulp.

Ad

ATP Astana Djoko, c'est vraiment du costaud IL Y A 9 HEURES

Intraitable, le Serbe a ainsi enchaîné un 7e match sans avoir perdu le moindre set, depuis sa reprise sur le circuit ATP. De quoi lui redonner une confiance qui aurait pu s'envoler pendant sa pause forcée. "Je n'ai pas aussi bien joué que lors des tours précédents, mais cela a été suffisant", a déclaré le Serbe vendredi en promettant de "hausser encore (son) niveau de jeu" pour la suite. Il n'aura de toute façon pas le choix. Sur sa route arrive un certain Daniil Medvedev, lui aussi impressionnant.

Après sa contre-performance à Metz (éliminé d'entrée par Stan Wawrinka) mi-septembre, le Russe est réapparu surmotivé pour sa reprise à Astana et n'a, lui non plus, perdu aucun set pour le moment. Et vendredi en quarts face à l'Espagnol Roberto Bautista-Agut (21e), il n'a laissé que deux jeux à son adversaire, dominé 6-1, 6-1 en à peine plus d'une heure. Le "Djoker" est prévenu.

De grandes attentes

"J'ai de grandes attentes" dans ce tournoi, a expliqué Djokovic, conscient du défi qui l'attend pour se qualifier en finale, qui serait sa cinquième cette année en seulement 8 tournois ATP disputés. Le tournoi kazakh, dont le N.1 mondial Carlos Alcaraz a été éjecté dès son entrée en lice, représente une occasion idéale pour lui d'engranger des points nécessaires afin d'assurer sa place pour les Masters de Turin (13-20 novembre). En cas de victoire, il remporterait son 90e titre sur le circuit principal. Un objectif à portée de main. Même si Medvedev compte bien lui barrer le chemin.

Un Djokovic encore clinique et pourtant, Van de Zandschulp s'est demené

Solide, le N.4 mondial est en quête de rachat et de confiance. Vendredi, il a empoché en 1h04 sa victoire la plus rapide de la saison. Pas vraiment venu pour plaisanter à Astana, le Russie entrevoit la possibilité de remporter un nouveau tournoi. " J’essaie d’être régulier, confiait-il jeudi. C’était un peu l’objectif de cette semaine. Plus on avance dans le tableau, plus le fait d’être régulier ne suffit pas. Je suis donc heureux de ma performance d’aujourd’hui (ndlr : face au Finlandais Emil Ruusuvuori), j’ai réussi à gagner en toute confiance." Assez pour aborder sereinement le choc face à Djokovic, qui mène six victoires à quatre dans leurs précédents affrontements. Le dernier ? Paris-Bercy 2021, avec un succès du Serbe. Mais depuis, le monde aurait presque changé autour d'eux.

L'autre demi-finale à Astana opposera le Russe Andrey Rublev (9e mondial), vainqueur expéditif du Français Adrien Mannarino en quarts (6-1, 6-2), au Grec Stefanos Tsitsipás qui a pris le meilleur sur le Polonais Hubert Hurkacz, (7-6, 6-3).

ATP Astana Djoko au petit trot HIER À 13:25