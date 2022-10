Tennis

ATP Astana - Medvedev - Bautista Agut (6-1 6-1) : Le résumé

ATP ASTANA - Daniil Medvedev ne réalise pas la meilleure saison de sa carrière, et de loin. Finaliste de l'Open d'Australie en début de saison et "seulement" titré à Los Cabos en 2022, il cherche, au Kazakhstan, à garnir un peu plus son palmarès. Son récital face à un Bautista Agut (6-1, 6-1) est de bon augure avant la demi-finale face à Novak Djokovic. Le résumé de son succès en vidéo.

