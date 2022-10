Il n'y a pas eu photo. Alors que l'affiche était alléchante sur le papier et que Stefanos Tsitsipas avait réalisé un début de finale intéressant, Novak Djokovic était tout simplement trop fort dimanche pour s'adjuger l'Astana Open (ATP 500). Le Serbe a réalisé un match plein, donnant l'impression de n'avoir aucune faille pour l'emporter avec autorité en deux manches (6-3, 6-4) et 1h16 de jeu face au Grec. Il glane ainsi le 90e trophée de sa carrière sur le circuit ATP, le quatrième en 2022 et surtout le troisième consécutif après Tel Aviv la semaine dernière et… Wimbledon voici trois mois.

Qui pourra l'arrêter en cette fin de saison ? A ce rythme, la question mérite d'être posée. Frais physiquement pour cette dernière ligne droite en raison d'une saison morcelée par des pauses forcées (car non-vacciné), Novak Djokovic aligne les victoires comme le patron du circuit qu'il était de manière incontestable encore l'an dernier. Dimanche, Stefanos Tsitsipas est pourtant très bien entré dans son match, avec des intentions offensives marquées. Mais il a payé cher son premier moment de flottement et n'a pas eu la moindre chance de se refaire.

Car de l'autre côté du filet, c'était le "Djoker" des très grands jours : celui capable d'agresser son adversaire à la moindre occasion, mais aussi de tout renvoyer à l'échange quand la bataille du fond se durcit. En maître absolu du tennis-pourcentage, il a écoeuré son rival après l'avoir breaké dans le huitième jeu (5-3). Pour se convaincre du niveau de jeu atteint par le Serbe et de sa précision chirurgicale du jour, un rapide coup d'oeil à ses statistiques suffit : 15 coups gagnant pour 7 minuscules fautes directes et aucune balle de break concédée.

Sept, c'est également le nombre de ses points perdus au service. Djokovic n'aura été sous une légère pression que lors du troisième jeu de cette finale où il s'est retrouvé à 0/30. Tsitsipas exploitait alors chaque balle courte, variait intelligemment le jeu en revers en alternant frappes sèches et slices rasants, un domaine où il a progressé ces derniers mois. Mais le Serbe a eu rapidement réponse à tout et sa longueur de balle aussi bien à la relance que dans l'échange a peu à peu étouffé le Grec. Avec 79 % de premières balles, il s'est totalement protégé sur ses engagements et a fait basculer de plus en plus franchement la pression sur les jeux de service adverse une fois le premier set en poche.

