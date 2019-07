Le Buzz

"J'ai l'impression qu'il a une obsession maladive : être aimé. Il veut être comme Roger (Federer, ndlr). Il veut tellement être aimé que je ne peux pas le supporter. C'est un des plus grands champions de ce sport, un des meilleurs de l'Histoire, et je pense qu'il dépassera le nombre de Grands Chelems de Federer. Mais peu importe le nombre de Grand Chelem qu'il gagnera, il ne sera jamais le plus grand pour moi". C'était en mai dernier. Et visiblement, Nick Kyrgios n'a pas changé d'avis concernant Novak Djokovic. Dans une vidéo postée sur sa story Instagram jeudi puis dépubliée quelques minutes après, l'Australien s'est fait plaisir en dessinant d'énormes croix au feutre noir sur un T-shirt à la gloire du Serbe. Le "Novak" initial a bien changé...