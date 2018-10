ATP Bâle - Alexander Zverev battu par Marius Copil (6-3, 6-7(6), 6-4) en demi-finale

Le Roumain Marius Copil, 93e joueur mondial issu des qualifications, a créé une grosse surprise samedi en se qualifiant pour la finale du tournoi ATP de Bâle aux dépens de l'Allemand Alexander Zverev, 5e mondial, battu 6-3, 6-7 (6/8), 6-4 en 2h30 min.

A 28 ans, Copil disputera la deuxième finale de sa carrière après Sofia cette année et tentera de remporter son premier titre. En finale, Copil rencontrera le gagnant du match entre le Suisse Roger Federer, tenant du titre et octuple vainqueur de "son" tournoi, et le Russe Daniil Medvedev (20e).

Plus d'informations à suivre...