Roger Federer domine Jan-Lennard Struff (6-3, 7-5) et file en quarts

Direction les quarts de finale à Bâle pour Roger Federer. Plus convainquant que mardi pour son entrée en lice, le Suisse a facilement dominé Jan-Lennard Struff ce jeudi pour son deuxième match du tournoi. Un rapide succès en deux sets et 1h07 de jeu (6-3, 7-5). Federer a mis du temps à rentrer dans son match avant de dérouler dans la première manche et de gérer dans la seconde, pour s'offrir sa 17e victoire de suite sur ses terres. Au prochain tour, l'octuple vainqueur du tournoi affrontera Gilles Simon ou Ernest Gulbis.

Roger Federer s'est montré plus rassurant ce jeudi que lors de son entrée en lice à Bâle. Pourtant, ses débuts contre Jan-Lennard Struff ont été les mêmes que face à Filip Krajinovic : une entame de match très timide avec beaucoup de déchet dans son jeu. Résultat, un break rapide de l'Allemand qui s'est montré agressif au bon moment. Mais il a fini par craquer après le réveil du numéro trois mondial. Struff a signé un jeu catastrophique au service, ce qui lui a valu la perte de son break à 0-40. Revigoré, Roger Federer a ensuite déroulé en remportant cinq jeux de suite pour mener un set à rien.

53% de première balle, 5 doubles

Jan-Lennard Struff a stoppé l'hémorragie dès le début de la deuxième manche en remportant sa mise en jeu. De son côté, Roger Federer a eu du mal en retour mais aussi sur son service. Avec seulement 53% de première balle sur l'ensemble du match et 5 doubles fautes, Le Suisse a lutté pour conserver sa mise en jeu. A l'expérience, il a accéléré au bon moment pour s'éviter un tie-break, bien aidé par la double faute de son adversaire pour lui céder le break.

Un jeu blanc plus tard, le numéro trois mondial a pu serrer le poing. 17e victoire de suite à Bâle pour Roger Federer, qui continue son impressionnante série chez lui. Le Suisse a rassuré sur son niveau de jeu ce jeudi mais ça coince toujours au service, un mal qu'il va devoir corriger s'il veut aller chercher un 9e titre ici. Au prochain tour, il défiera Gilles Simon ou Ernests Gulbis, deux adversaires imprévisibles, mais à sa portée.