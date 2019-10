Fabio Fognini a bien entamé son sprint final. En lice pour une qualification au Masters de Londres (il est 11e à la Race), l’Italien a bien géré son entrée en lice à Bâle mardi contre le jeune Australien Alexei Popyrin, 88e joueur mondial et issu des qualifications. Inexistant et éliminé d’entrée par Janko Tipsarevic (6-1, 6-1) à Stockholm jeudi dernier, il s’est remis dans le droit chemin, l’emportant aisément (6-2, 6-4) en 1h17 de jeu. Pour atteindre les quarts en Suisse, il devra se défaire du vainqueur du duel 100 % serbe entre Laslo Djere et Filip Krajinovic.

D’un tournoi à l’autre, son implication peut changer du tout au tout. Fabio Fognini l’a encore démontré mardi. Visiblement pas intéressé par le faible nombre de points distribués la semaine dernière à Stockholm (ATP 250), l’Italien a fait preuve d’un bien plus grand sérieux pour lancer son aventure suisse, bien plus décisive et intéressante dans la perspective d’un éventuel billet pour le tournoi des Maîtres.

Par sa constance à l’échange et grâce à un haut pourcentage de premières balles (76 %), Fognini a rapidement pris le dessus contre un Popyrin, certes puissant et capable de fulgurances, mais trop irrégulier. S’il a connu un moment de déconcentration en milieu de deuxième set qui lui a coûté un débreak, l’Italien a vite refait la différence pour l’emporter, malgré quelques signes de fatigue physique.