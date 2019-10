Vite fait, mais surtout bien fait. Roger Federer avait prévenu : il voulait soigner son entrée en lice à domicile pour sauvegarder le plus d'énergie possible pour la suite de sa semaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la mission est accomplie. En 52 minuscules minutes, le numéro 3 mondial, virevoltant, a éparpillé (6-2, 6-1) son adversaire allemand Peter Gojowczyk, 112e joueur mondial, lundi. Au 2e tour, il affrontera soit Radu Albot, soit Dusan Lajovic.

