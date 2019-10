La scène dit tout de la soirée qu'a vécue le pauvre Radu Albot. Après huit jeux consécutifs lâchés à un Roger Federer impitoyable, le Moldave est enfin parvenu à inscrire son premier jeu : bras en l'air, révérence face à l'acclamation du public, Albot l'a célébré comme une victoire. Il faut dire qu'il n'y avait pas grand chose à faire face au maître des lieux. Federer, à 100% sur tous les points, n'a rien voulu laisser à son adversaire. Résultat un score sacrément sévère (6-0, 6-3) et 62 petites minutes passées sur le Central de Bâle. La suite sera forcément plus délicate et la pente va s'élever pour le Suisse qui retrouvera le vainqueur de Frances Tiafoe - Stan Wawrinka en quart de finale.

Vidéo - Albot a célébré son premier jeu comme s'il avait battu Federer 00:31

Le suspense n'a pas duré bien longtemps à la faveur d'un premier set expédié en 22 minutes. Et sur chacune de ses rares balles de break, le Moldave s'est heurté à la première balle implacable de Federer.

