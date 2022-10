Qui d'autre que lui pouvait se présenter en finale sur les terres de Roger Federer ? Jumeau de date de naissance avec le maestro, né comme lui un 8 août, Félix Auger-Aliassime a réalisé une semaine de rêve en Suisse, qui va le mettre en position de remporter un troisième de titre de rang en trois semaines. Pour celui qu'on pointait du doigt pour son incapacité à gagner une finale - 8 échecs lors de ses huit premières présences entre 2019 et 2021 - ce changement de statut est très important. Le voilà en homme qui compte dans les tournois "secondaires" du circuit ATP. C'est une première pierre vers les sommets et elle lui manquait, indéniablement.

Opposé à Holger Rune lors de cette finale bâloise, le 9e joueur mondial est clairement l'homme de cette fin de saison 2022 en indoor. Il y a les résultats, mais aussi, et enfin, la manière de faire. Le métronome F2A était attendu au tournant depuis un moment dans le registre du jeu pur et il a enfin répondu présent depuis ce mois d'octobre. Porté par une mise en jeu plus que jamais solide, le droitier déroule son tennis en chaussons depuis douze rencontres. Il n'avait jamais évolué à ce niveau sur une aussi longue période depuis son passage chez les professionnels.

Sur ces douze rencontres gagnées de suite, il a perdu trois sets : un dans chaque tournoi, un à Florence contre Oscar Otte, un à Anvers contre Daniel Evans et le dernier lors de son entrée en lice contre le local Marc-Andrea Hüsler à Bâle. Devinez quoi ? Ces trois sets ont été perdus après des jeux décisifs, c'est dire si le Canadien est coriace en match. L'envoyer dans les cordes ressemble à une tâche herculéenne depuis un mois. A Florence et Anvers, il n'a perdu son service qu'à cinq reprises, avant de passer la vitesse supérieure à Bâle avec zéro break concédé. En finale, il défiera Holger Rune, son... alter ego. Finaliste à Sofia au début du mois, titré à Stockholm face à Stefanos Tsitsipas il y a une semaine, le Danois reste sur une série de neuf succès de rang de son côté. Et il n'a pas été... breaké de la semaine non plus.

Auger-Aliassime a dû s'employer contre Huesler

Alcaraz, son match référence

Revenons à FAA. L'élève de Toni Nadal a remporté à Bâle quatre rencontres face à des clients dans ce type de tournoi : le surprenant Marc-Andrea Hüsler, son match le plus difficile, Miomir Kecmanovic et l'imprévisible Alexander Bublik. Les deux derniers ont même été surclassés. Puis, et surtout, Carlos Alcaraz. De tous ces matches, c'est bien cette démonstration face à l'Espagnol qui restera, titre ou pas dimanche. Balayé en demi-finale en deux petites manches (6-3, 6-2), le n°1 mondial n'a rien pu faire face à la fusée F2A. Impuissant, le Murcien est apparu sans solutions techniques et tactiques pour renverser un adversaire qui lit son jeu comme personne, avec Jannik Sinner, en témoigne son avantage de 3-0 au niveau des confrontations directes. Qui peut se targuer de ce bilan face au protégé de Juan Carlos Ferrero ?

Cette démonstration de tennis total demande confirmation mais FAA est actuellement sur son nuage, ou dans la "zone" pour utiliser une expression tennistique bien connue. Le voilà en tous cas avec son match référence en 2022 dans la poche. Il avait déjà battu Alcaraz en Coupe Davis en septembre mais pas avec cette manière, celle du patron. Face à Alcaraz, on a revu le joueur qui avait donné la leçon à Novak Djokovic lors de la Laver Cup. "Jusqu’à présent, tout a été très proche de la perfection. J’ai servi de manière incroyable, je n’ai pas encore été breaké une seule fois. Il reste encore un match à jouer, mais j'ai eu une semaine fantastique, j’ai joué du bon tennis. Aujourd'hui (samedi), j'ai joué et battu le meilleur joueur du monde, c'est une victoire incroyable. Je suis vraiment content de mon niveau et j’espère pouvoir aller jusqu’au bout", a-t-il reconnu après sa victoire contre le patron du tennis mondial.

FAA coince encore dans les très grands tournois

Dimanche, Auger-Aliassime va tenter de remporter son quatrième trophée de la saison après Rotterdam, Florence et Anvers. Un ATP 500 et deux ATP 250 figurent à son palmarès pour le moment, avant de peut-être ajouter un nouveau 500 s'il bat Rune. Enfin capable de mettre fin à sa malédiction des finales en début de saison aux Pays-Bas, le natif de Montréal a franchi un vrai cap mental en 2022. Le dimanche, fini la tremblote, place au Auger-Aliassime en béton armé. Il a franchi un cap, mais pas celui qu'on attendait de lui. Prodige chez les juniors, le Montréalais est attendu plus haut depuis un moment. Plus haut que sa belle 9e place au classement ATP.

Son quart de finale à Melbourne, où il a été renversé par Daniil Medvedev après avoir mené deux sets à rien, puis ce gigantesque 8e de finale perdu en cinq manches contre Rafael Nadal avaient laissé d'immenses espoirs de le voir briller dans les très grands tournois et peut-être y décrocher la timbale. Espoirs douchés depuis début juin et ce revers encourageant dans la maison parisienne de Nadal. Là encore, Auger-Aliassime n'a pas réussi à confirmer et briser cette barrière des grands moments.

Après les promesses aux antipodes et à Roland, il a décliné à Wimbledon (1er tour, Maxime Cressy) et à l'US Open (2e tour, battu par Jack Draper), où il avait atteint le dernier carré en 2021, sa seule demie en Grand Chelem à ce jour. La machine est superbe, très bien huilée, mais il manque encore deux-trois pièces pour la rendre efficace et clinique.

Du côté des Masters 1000, il a affiché un bilan honnête avec quatre quarts de finale cette saison (Madrid, Rome, Canada, Cincinnati), mais là aussi ça coince plus ou moins. Depuis 2018, il n'a atteint qu'une seule fois le dernier carré d'un M1000, à Miami en 2019. Après cette finale à Bâle, Bercy arrive et c'est dans la capitale française, où il a laissé une partie de lui plus tôt dans la saison, qu'il va devoir grimper dans le train des grands. La machine Auger-Aliassime a pris son billet, il ne reste qu'à le composter.

