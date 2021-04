Il s'est effondré sur la terre battue comme à ses plus belles heures. Non, Rafael Nadal n'a pas (encore du moins) gagné un 14e titre à Roland-Garros, "juste" un 12e trophée à Barcelone en ATP 500. Mais dans sa quête de progression à un peu plus d'un mois du rendez-vous de la Porte d'Auteuil, il a franchi un sacré palier en dominant l'homme en forme du moment Stefanos Tsitsipas au terme d'une finale ébouriffante (6-4, 6-7, 7-5) de plus de trois heures et demie (3h38 exactement), le plus long match au meilleur des trois sets de la saison. Au cours de cette bataille mentale contre le champion de Monte-Carlo, il aura même sauvé une balle de match avant de conquérir son 87e trophée sur le circuit. Lundi, il retrouvera la 2e place mondiale.

A quoi tient un exploit ? Parfois à très peu. Pour Stefanos Tsitsipas, cela s'est joué à une bande du filet effleurée par une défense en revers de son adversaire, alors que le Grec avait une balle de titre à la relance à 5-4 au 3e set. Sur ce coup-là, pendant une fraction de seconde, il s'est sans doute vu confirmer son début de saison sur terre battue parfait avec un doublé Monte-Carlo - Barcelone, agrémenté d'une nouvelle "remontada" face à l'ogre de l'ocre Rafael Nadal. Oui, mais voilà, la balle est passée aussi et surtout parce que l'homme qui lui faisait face ne renonce jamais, quel que soit le scénario.

L'Espagnol avait pourtant bien des raisons de baisser la tête. Car une heure plus tôt, en fin de deuxième manche, alors que lui menait 5-4 aussi, il avait obtenu deux balles pour conclure sur le service adverse. Tout semblait se dérouler parfaitement. Comme dans le premier set, il avait remonté un break de retard avant de gagner peu à peu la bataille tactique à grands coups de lift sur le revers de Tsitsipas qui s'effritait après des débuts scintillants. Sauf que le Grec a, lui aussi, pris du galon mentalement. Vainqueur de son premier Masters 1000 sur le Rocher et le souvenir de leur quart de finale à Melbourne en bandoulière, il n'a pas cessé de croire en sa bonne étoile et est allé provoquer le destin au filet (29 montées gagnantes sur 41).

