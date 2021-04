Tennis

Pourquoi Tsitsipas est un client sur terre: "Il a le jeu le plus complet de la NextGen"

ATP BARCELONE - N°1 mondial à la Race et n°5 mondial au classement mondial, Stefanos Tsitsipas a réussi un gros début de saison, confimé avec son 1er titre en M1000 à Monte-Carlo. Loin d'être une surprise pour Arnaud Di Pasquale, qui voit en lui un joueur le plus complet et le plus à l'aise sur terre battue par rapport aux autres joueurs de la nouvelle génération. Ecoutez DIP IMPACT en podcast !

00:07:48, il y a 16 minutes