Face à un marathonien comme Diego Schwartzman, ce deuxième match dans la même journée avait des airs de piège. Et Félix Auger-Aliassime est tombé dedans vendredi. A l'usure, le numéro 9 mondial s'est embourbé dans la lourde terre battue catalane - pluie des derniers jours oblige - malgré une meilleure entame de match que son adversaire argentin. Il a ainsi fini par rendre les armes après trois manches (3-6, 6-2, 6-3) et 2h12 de jeu en quart de finale. Son vainqueur défiera, lui, soit Casper Ruud, soit Pablo Carreno Busta pour une place en finale samedi.

En comptant leurs huitièmes de finale respectifs, ils ont terminé la journée avec plus de quatre heures de tennis chacun dans les jambes. Et à la fin, c'est Diego Schwartzman qui s'en est le mieux tiré, un petit peu plus fringant. Il faut dire que les conditions de jeu très lentes ne favorisaient pas vraiment le style de jeu plus offensif et agressif de Félix Auger-Aliassime. Plus la partie a duré et plus le Canadien a eu de difficultés à déborder son adversaire en fond de court. Les qualités de contreur du petit Argentin, son endurance, sa vivacité, et sa précision le long de la ligne en revers ont notamment payé.

"F2A" a payé son inconstance

Dans un match qui n'a jamais vraiment décollé - sans doute à cause de la difficulté de repartir au combat pour des joueurs pas habitués à un tel programme -, le jeune Canadien semblait pourtant avoir trouvé son rythme. Breaké le premier (1-2), il a refait son retard dans la foulée et sa puissance a submergé Schwartzman pour virer en tête (6-3). Mais "F2A" n'a pas pu tenir cette intensité et "Peque" s'est engouffré dans la brèche dans le 4e jeu du deuxième set. Dès lors, il a mené la danse contre un rival trop irrégulier.

Malgré un bon pourcentage de premières balles (70 %), Auger-Aliassime n'a finalement obtenu que peu de points gratuits, systématiquement embarqué dans des bras de fer à l'échange, le plus souvent dans la diagonale revers. Breaké au même moment que dans le 2e set en cours de manche décisive, il n'a pas pu s'en relever.

