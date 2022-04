Tennis

ATP Barcelone - Le top 5 dominé par Alcaraz : Smash de revers, coup droit improbable...

ATP BARCELONE - En plus de remporter le tournoi de Barcelone, dimanche, Carlos Alcaraz domine le top 5 des plus beaux points de la semaine. l'Espagnol a réussi plusieurs coups fabuleux dont un coup droit improbable en traversant le court et un smash de revers qui a fait bondir le public. Régalez-vous !

00:02:52, il y a 12 minutes