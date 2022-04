Tennis

ATP Barcelone : Les temps forts de la victoire de Carlos Alcaraz sur Pablo Carreno Busta

ATP BARCELONE - C'est bien un OVNI. Malgré une demi-finale de plus de 3h30 achevée en début d'après-midi, Carlos Alcaraz n'a fait qu'une bouchée de son ami Pablo Carreno Busta ce dimanche pour remporter le titre à Barcelone (6-3, 6-2). Sa puissance de feu et son endurance ont écoeuré son adversaire, balayé en un peu plus d'une heure. Revivez les temps forts de ce match en vidéo.

00:02:31, il y a 43 minutes