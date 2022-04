En toute tranquillité, Stefanos Tsitsipas a rallié les quarts de finale à Barcelone. Le finaliste de la dernière édition n’a eu besoin que de 1h10 pour disposer d’un Grigor Dimitrov hors du coup en deux sets (6-1, 6-4).

Alors qu’on s’attendait à un duel plus relevé entre les numéros 5 et 23 au classement ATP, le Bulgare a traversé cette rencontre comme un fantôme. Tsitsipas n’a que peu de temps pour savourer ce succès, avant de retrouver Carlos Alcaraz, sa bête noire, en fin d’après-midi.

Après la chaotique journée de jeudi, où il avait dû passer entre les gouttes pour se défaire, en trois sets, du 44e mondial Ilya Ivashka, le récent vainqueur de Monte Carlo a bien mieux démarré ce vendredi sous le soleil en Catalogne. C’est une balade de santé qu’a vécue le fils d’Apostolos Tsitsipas face à un Bulgare décidément pas en verve à Barcelone, où il a encore échoué, pour la 4e fois en 5 participations, avant les quarts.

Tsitsipas a flanché dans le 2e set, Dimitrov n’en a pas profité

D’entrée, Dimitrov a semblé absent, incapable de tenir à l’échange face au spécialiste de la terre battue, et donnant beaucoup trop de points facilement. Ici avec une attaque de coup droit qui s’est presque systématiquement envolée hors des limites du court, là avec un revers mollasson qui a bien souvent fini dans le filet. Breaké d’entrée, il a dû attendre 17 minutes pour remporter son premier jeu, alors que son adversaire avait déjà fait la différence dans le premier acte et menait 4-1.

Et pourtant, Stefanos Tsitsipas, d’abord appliqué dans le premier set et adroit dans ses coups, n’a pas non plus livré son meilleur match de l’année. Face à un adversaire autrement plus en verve, son irrégularité au service et sa fragilité derrière sa deuxième balle (9 points sur 18 perdus), aurait pu lui coûter plus cher. Mais, breaké d’entrée dans le deuxième acte, puis à nouveau surpris sur sa mise en jeu pour se retrouver mené 2-3, il a, à chaque fois, vu le Bulgare s’effondrer et manquer d’en profiter.

Finalement, après deux jeux de service bien mieux gérés, c’est bien le Grec qui a fini par jouer un mauvais tour à son adversaire, encore bien généreux puisqu'après une série de fautes, il lui a donné le match en concluant sur une double-faute. Le retour sur les courts de Tsitsipas, aux alentours de 18h, face à Alcaraz, qui la battu lors de leurs deux premiers affrontements (US Open 2021, Miami 2022), s’annonce autrement plus compliqué.

