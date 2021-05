Il est allé au bout de sa mission. Dix ans après son deuxième et dernier titre à Belgrade, Novak Djokovic a été à nouveau couronné dans sa ville natale et devant un public serbe acquis à sa cause et ravi. Très ému, le numéro 1 mondial n'a pas joué son meilleur tennis samedi, mais a su trouver patiemment la clé en finale face au surprenant et accrocheur Slovaque Alex Molcan, 255e joueur mondial et issu des qualifications, pour s'imposer en deux manches (6-4, 6-3) et 1h28 de jeu. Il s'offre ainsi le 83e trophée de sa carrière sur le circuit, avant de s'envoler pour Paris où il compte bien enchaîner à Roland-Garros.

Il n'avait sans doute pas besoin de cette victoire pour se rassurer. A Rome, Novak Djokovic avait déjà conquis la confiance qui lui manquait. Mais il voulait absolument s'imposer devant sa famille et ses amis, quelques semaines après avoir échoué en demi-finale au même endroit contre Aslan Karatsev. Il était le grand favori et a tenu son rang, malgré une certaine nervosité liée à l'envie de ne pas décevoir des spectateurs qui n'avaient d'yeux que pour lui et rêvaient de le voir gagner.

ATP Belgrade Malgré un trou d'air, Djokovic jouera bien la finale chez lui IL Y A UN JOUR

D'abord à réaction, Djokovic a vaincu sa nervosité

Mais si Djokovic n'a pas été aussi dominateur qu'il l'aurait voulu, c'est aussi et surtout à cause du niveau surprenant d'Alex Molcan. Le gaucher slovaque, issu des qualifications, avait déjà surpris son monde la veille en dominant l'Argentin Federico Delbonis, et il a joué cette finale totalement libéré. Pas impressionné par l'aura du monstre qui lui faisait face, il a même compté deux fois un break d'avance dans le premier set et a pris quatre fois en tout le service du numéro 1 mondial au cours de cette partie.

Grâce à sa belle couverture de terrain, ses amorties souvent surprenantes, Molcan a donné du fil à retordre à un Djokovic mal entré dans son match surtout au service (44 % de premières balles seulement dans le 1er set). Mais le Serbe n'a jamais vraiment semblé en danger : d'abord à réaction avec deux débreaks immédiats, il a pris progressivement la mesure de son adversaire en utilisant les angles courts croisés.

Plus régulier sur son engagement dans le second acte malgré une nouvelle saute de concentration qui lui a valu le débreak à 6-4, 4-2, il a su mettre un ultime coup de reins pour conclure l'affaire. Histoire de s'offrir un grand bonheur devant les siens et de recharger les batteries émotionnellement avant de s'attaquer à son prochain grand défi : reconquérir la Coupe des Mousquetaires cinq ans après son unique sacre parisien.

ATP Belgrade Bien que nerveux, Djokovic se lance bien chez lui 25/05/2021 À 13:54