Novak Djokovic a totalement sombré physiquement ! Particulièrement émoussé après une semaine éprouvante sur la terre battue de Belgrade, le Serbe s'est finalement incliné en finale de l'ATP 250 face à un très bon Andrey Rublev (6-2, 6-7 (4), 6-0). Rublev remporte son 11ème tournoi en carrière à quelques semaines de Roland-Garros.

La semaine de Novak Djokovic a été éreintante sur le plan physique. Malgré un beau parcours, le Serbe a dû batailler en trois sets à chacun de ses matches, lui qui semblait loin de ses standards physiques. Un parcours du combattant pour Djoko qui s'est finalement retrouvé face à un gros morceau du nom d'Andrey Rublev, beaucoup plus en jambe que son adversaire.

Autoritaire, le Russe a tout de suite mis la pression sur Djoko. Plus précis, plus agressif, Rublev a fait plier le Serbe dans une première manche pas vraiment disputée. Un premier set remporté 6-2 sans souci. Lors du second set, les débats se sont équilibrés. Meilleur sur son service, plus lucide, Djokovic a fait douter Rublev.

Un dernier set en mode "Monte-Carlo"

Les deux joueurs se sont alors livré une énorme bataille que Djoko a eu du mal à terminer. Avec deux balles de set à 5-4, puis trois à 6-5, le Serbe a finalement dû aller chercher cette manche sur sa 7ème balle de set dans le tie break (7-6 (4)). On aurait pu s'attendre à une troisième manche extrêmement disputée entre les deux joueurs. Mais Rublev aura été trop fort.

Alors que Djokovic a montré énormément de signes de fatigue lors de la fin du second set, la troisième manche aura été celle de trop. Malgré une pause prise par le Serbe, il n'a finalement jamais été capable de remettre son jeu en place, offrant à Rublev la troisième manche 6-0.

Il s'agit pour Andrey Rublev de son 11ème titre en carrière à 24 ans. Un excellent résultat pour celui qui battait son tout premier numéro 1 mondial. Côté Djokovic, il va falloir se renforcer sur le plan physique pour ne pas flancher à Roland-Garros dans à peine un mois.

