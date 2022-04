C'est un petit miracle pour le numéro 1 mondial. Encore très loin de son meilleur niveau et assez largement dominé pendant deux sets, Novak Djokovic s'en est finalement sorti après un combat épique contre son compatriote Laslo Djere, 50e joueur mondial, pour son entrée en lice à Belgrade mercredi. Dans les moments les plus importants, il a activé le mode survie pour l'emporter à l'arraché en trois manches (2-6, 7-6, 7-6) et 3h21 de jeu, finissant sous les projecteurs et les acclamations d'un public acquis à sa cause. En quart de finale, il affrontera un autre Serbe, Miomir Kecmanovic.

Quantité de retours manqués, des erreurs à la pelle surtout côté coup droit, quatre doubles fautes pour trois petits aces et 56 % de premières balles : Novak Djokovic était clairement en panne de sensations pour sa première à domicile. Dans la droite lignée de ce qu'il avait montré à Monte-Carlo la semaine dernière, il n'a donc pas encore retrouvé son tennis. Mais il a gagné, et c'est bien là l'essentiel. Cela fait même toute la différence.

Djere n'a pas su "tuer" le glorieux aîné

Car ce match, Djokovic aurait certainement dû le perdre. Battu dans le bras de fer du fond, presque systématiquement sur la défensive, il s'est d'ailleurs retrouvé largement mené 6-2, 4-3 break contre lui. Mais alors qu'il ne manquait plus qu'à enfoncer le dernier clou dans le cercueil du numéro 1 mondial, Laslo Djere a failli. A 40/15, alors qu'il était à deux mètres du filet et n'avait plus qu'à finir le point en coup droit face à un adversaire hors de position, il a caviardé son affaire, expédiant la balle dans le filet. Dès lors, à l'expérience, son glorieux aîné s'est attaché à ne plus rien rater et a débreaké.

Dans la foulée, Djokovic a arraché le tie-break, s'appuyant davantage sur les errements adverses que sur sa capacité à faire les points. La preuve ? Alors qu'il avait fait le break d'entrée de troisième manche (2-6, 7-6, 1-0) face à un Djere de plus en plus touché aussi bien mentalement que physiquement, Djokovic l'a dilapidé dans la foulée, comme incapable de surfer sur sa dynamique positive. Et malgré un déplacement de plus en plus approximatif lié à une douleur à la jambe gauche, le moins connu des deux Serbes a pu s'accrocher jusqu'à un nouveau jeu décisif.

Car même après le tournant de la perte du deuxième set, Djere a paradoxalement toujours eu les clés du match, faisant le jeu à la perfection avec son coup droit, très performant notamment décroisé dans le replacement adverse. Il a même mené 4-3 mini-break mais le sort et les nerfs s'en sont mêlés : un nouveau coup droit immanquable gâché et Djokovic a définitivement pris l'ascendant mentalement, pour le plus grand plaisir d'un public serbe pas vraiment partagé entre ses deux représentants. En attendant de briller, le "Djoker" a résisté et s'est donné le droit d'enchaîner. C'est tout ce dont il avait besoin pour commencer sa montée en puissance avant Roland.

