Novak Djokovic a remis ça ! Une nouvelle fois en difficulté lors de la première manche contre un compatriote dans ce tournoi de Belgrade 2022, le numéro un mondial a trouvé les ressources nécessaires pour s'imposer face à Miomir Kecmanovic en 2h16 (4-6, 6-3, 6-3). Qualifié pour le dernier carré de la compétition, le tenant du titre affrontera en demi-finale le vainqueur du duel entre Karen Kachanov et Thiago Monteiro. Malgré un retard certain à l'allumage, le Serbe a semblé monter en puissance tout au long de la partie et poursuit ainsi son regain de forme avant Roland-Garros. La concurrence est prévenue...

