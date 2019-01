ATP Brisbane : Jo-Wilfried Tsonga en quart de finale, Jérémy Chardy en demie

France 2, Japon 0. Jo-Wilfried Tsonga a été le premier à s'illustrer face à un adversaire nippon, jeudi à Brisbane. Au surlendemain de son succès face à Thanasi Kokkinakis pour bien commencer l'année, le Manceau a enchaîné avec une nouvelle victoire, décrochée cette fois aux dépens de Taro Daniel. Après un premier set accroché, Tsonga a fait parler sa puissance pour dicter sa loi en deux manches (7-6, 6-3).

Tsonga, plongé au 239e rang mondial après un cru 2018 marqué par les blessures, retrouve des couleurs. La preuve, il va disputer son premier quart de finale sur le circuit depuis février 2018 et l'Open Sud de France de Montpellier. "C'était un de mes objectifs d'être capable de jouer deux matches à la suite. Désormais, mon nouvel objectif est de gagner trois matches de rang tout en restant en forme. C'est le plus important pour moi", a confié Tsonga sur le site de l'ATP.

L'ex-numéro 5 mondial espère maintenant passer la troisième face à un grand espoir de la petite balle jaune, l'Australien Alex de Minaur. Tsonga le sait, la tâche ne sera pas aisée face à un joueur prometteur qui aura en plus le soutien du public : "Il peut faire tellement de choses sur le court. Il peut défendre, attaquer, garder sa position. Je crois qu'il rappelle à tout le monde Lleyton Hewitt mais peut-être en un peu plus agressif. Il a les mêmes jambes en tout cas." Les jambes, Tsonga, lui, les retrouve et on ne peut que souhaiter que ça continue pour le bien du tennis français.

Chardy premier demi-finaliste

En jambes, Jérémy Chardy l'est assurément. Au lendemain de sa belle victoire face à Nick Kyrgios (6-7, 6-2, 6-3), le Palois a bataillé mais il l'a encore une fois emporté. Costaud face à Yasutaka Uchiyama, il a écarté une balle de match à 6-5 dans le troisième set avant de conclure en remportant les quatre derniers points du jeu décisif pour s'imposer 6-4, 3-6, 7-6 (4).

"Je ne connaissais pas mon adversaire avant le match mais il a très bien joué et ça a été dur jusqu'à la fin. J'ai sauvé une balle de match. Je n'ai pas aussi bien joué que lors de mes deux premiers matches mais c'est passé et c'est le plus important", s'est félicité le premier demi-finaliste du rendez-vous australien. Pour se hisser en finale, il faudra hausser son niveau de jeu, alors que le vainqueur du duel opposant Grigor Dimitrov à Kei Nishikori se dressera sur sa route.