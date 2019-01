Kei Nishikori élimine Grigor Dimitrov et se qualifie pour les demi-finales

Kei Nishikori n’a pas tremblé et fait respecter la hiérarchie à Brisbane. En quarts de finale, la tête de série n°2 du tournoi a disposé non sans mal de Grigor Dimitrov, tête de série n°6, en deux sets (7-5, 7-5) et 1h42 de jeu.

Au terme d’un match serré, Kei Nishikori s’est montré le plus fort lors des moments-clés. Après un début de match où les deux hommes se sont rendus coup pour coup, le Japonais, n°9 à l’ATP, a fait le break au meilleur moment, opportuniste, à 5-5, en profitant de la première balle de break qui lui était proposée.

Lors de la seconde manche, breaké d’entrée, Nishikori a su serrer son jeu et compter sur ses 80% de premières balles au service pour assurer sa mise en jeu et attendre une faiblesse de Dimitrov. Beaucoup plus dense à l’échange, le Japonais a su faire craquer le Bulgare en milieu de set pour récupérer sa mise en jeu et asseoir son emprise sur le match de nouveau à 5-5. Avec cette victoire, Kei Nishikori affrontera le Français Jérémy Chardy en demi-finale du tournoi prévue samedi. Un deuxième Français, Jo-Wilfried Tsonga, s'est qualifié plus tôt, jeudi, pour les quarts de finale du même tournoi, en dominant le Japonais Taro Daniel (7-6 (7/5), 6-3). Il affrontera vendredi l'Australien Alex de Minaur, 31e mondial, pour une place dans le dernier carré.