Il n'a finalement pas pu imiter son frère. Alors que son cadet Juan Manuel s'était imposé à la surprise générale la semaine dernière à Cordoba, Francisco Cerundolo a, lui, buté sur la dernière marche dimanche à Buenos Aires. Issu des qualifications, il avait, lui aussi, fait sensation cette semaine, s'offrant notamment le scalp de Benoît Paire ou encore celui d'Albert Ramos Vinolas. Mais en finale, la marche était bien trop haute face à son compatriote et membre du Top 10 Diego Schwartzman qui ne lui a laissé que des miettes (6-1, 6-2) en 1h20 de jeu. "Peque" s'est ainsi adjugé son premier titre à domicile, le 4e de sa carrière.

C'est la conclusion idéale d'une semaine parfaite pour Schwartzman qui n'a pas lâché le moindre set en quatre matches. Mais il s'agit surtout d'une belle revanche sur un début de saison difficile. L'Argentin avait ainsi été sèchement sorti dès le 3e tour de l'Open d'Australie par la révélation du tournoi Aslan Karatsev (6-3, 6-3, 6-3). Puis, pour son retour au pays, il n'avait pu faire mieux qu'un quart de finale à Cordoba.

Cerundolo voit malgré tout le Top 100 se rapprocher

Cette fois, Schwartzman a pu enchaîner les parties et les victoires et a été à la hauteur de son statut de tête de série principale du tournoi. Il n'a jamais laissé son adversaire rentrer dans cette finale, démarrant tambour battant par un double break (4-0), avant de virer en tête rapidement. Le second set a connu un scénario quasi-similaire, à ceci près que Cerundolo a fait le débreak (de 6-1, 3-0 à 6-1, 3-2), avant de définitivement rendre les armes, étouffé sur ses secondes balles (seulement 28 % de réussite).

S'il n'a pas existé dans ce match, Cerundolo a désormais le Top 100 en point de mire. Cette finale lui permettra lundi de gagner 25 places au classement et de pointer au 112e rang mondial. Un bon lot de consolation.

