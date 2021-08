Il n'y aura pas de quart de finale 100 % français à Cincinnati. Gaël Monfils n'a pas démérité jeudi, mais il est tombé sur un os en la personne d'Andrey Rublev, numéro 7 mondial. Le Français, légèrement diminué, a tenu tête au Russe pendant la majeure partie du match avant de s'incliner finalement en deux tie-breaks (7-6, 7-6) et 1h48 de jeu en huitième de finale du Masters 1000 américain. Son compatriote Benoît Paire tentera de le venger en quart de finale.

C'est le genre de match dont l'analyse peut radicalement changer, selon que l'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Commençons par l'aspect positif pour Gaël Monfils : par séquences, il a régalé en décochant des coups gagnants dont lui seul a le secret, mettant Andrey Rublev très loin de la balle. Le 22e joueur mondial a clairement retrouvé le plaisir sur le court et une partie de sa confiance qui s'était évaporée depuis un an et demi. Néanmoins, il n'a pas su passer devant alors qu'il semblait en mesure de le faire. Dans les jeux décisifs, il s'est montré plus timide pour faire davantage douter son adversaire.

La solidité de Rublev a fini par payer

Si Monfils n'y a pas assez cru, c'est peut-être parce qu'il ne s'est pas présenté à 100 % de ses moyens physiques. Après sa victoire sur Alex de Minaur au 2e tour, il avait prévenu qu'il souffrait de la cheville droite. Et ce fut flagrant dans le tie-break du premier set perdu 7 points à 2 où il est fréquemment apparu en déséquilibre. Mais le Français a aussi visiblement connu des problèmes gastriques. En tout début de deuxième set, il s'est ainsi arrêté en plein premier jeu pour réclamer un temps mort médical. Mais l'arbitre lui a refusé avant le jeu suivant. Alors qu'il parlait avec le médecin quelques minutes plus tard, il a alors été pris de vomissements.

Seulement, entre-temps, Monfils, totalement relâché et pressé de s'arrêter, a aligné les coups gagnants hallucinants pour faire le break d'entrée de second acte (6-7, 2-0). Complètement déstabilisé par le comportement du Français, Rublev n'a pas caché sa colère avant que les deux joueurs ne calment le jeu lors d'un échange verbal au filet. La suite du set a été tout aussi déroutante : trois breaks et débreaks ont notamment eu lieu, Monfils servant même pour revenir à un set partout.

Parfois totalement dépassé, parfois étincelant comme lorsqu'il a frappé un coup droit croisé gagnant supersonique à 169 km/h, le numéro 1 tricolore a fait la pluie et le beau temps. Mais Rublev, malgré son état de frustration avancé, a su se montrer le plus solide quand il l'a fallu. Et une double faute de trop a douché les derniers espoirs de Monfils. Celui-ci pourra néanmoins aborder l'US Open plus ambitieux après ses deux dernières semaines positives sur le plan des résultats comme du jeu.

