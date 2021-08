ATP Cincinnati

Andrey Rublev n’avait jamais pris le moindre set à Daniil Medvedev en quatre affrontements : il en a pris deux d’un coup, en demi-finale du Masters 1000 de Cincinnati, pour venir à bout de son compatriote (2-6, 6-3, 6-3) et filer en finale, où il affrontera le vainqueur du match entre Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev. Daniil Medvedev a sombré alors qu’il était aérien depuis plusieurs semaines et n’avait pas concédé la moindre manche dans l’Ohio cette année. Il avait pourtant bien démarré mais un choc avec une caméra, qui aurait pu le blesser, l’a fait sortir de son match dans le début du deuxième set.

Touché à la main gauche et au bras droit, le n°2 mondial a pesté contre l’arbitre et demandé un premier temps mort médical à la fin du jeu. Rublev menait alors 2-1 dans le deuxième set et le match a changé de physionomie après l’incident. Le Medvedev de la première manche, lâché par sa première balle (53% seulement) mais excellent dans l’échange, a laissé place à un autre qui semblait pressé d’en finir mais se retrouvait alors à précipiter ses coups. Rublev, de son côté, a parfaitement compris l’opportunité qui s’offrait à lui.

Aidé par une très bonne première balle, Rublev s’est mis à faire beaucoup moins de fautes directes que son adversaire. A 3-4 contre lui dans le deuxième set, Daniil Medvedev a bataillé plus d’un quart d’heure pour tenter de remporter son jeu de service. Il a sauvé quatre balles de break, avant de céder sur la cinquième, laissant le champ libre à son cadet. Prendre pour la première fois de sa carrière une manche à Medvedev, et ainsi revenir dans le match, a eu l'effet d'un déclic pour Rublev. Comme le signe que finalement, c’était possible.

Deuxième finale de Masters 1 000 pour Rublev

Dominé dès que l’échange s’éternisait, Medvedev s’est battu pour faire la course en tête dans le début du troisième set, avant de craquer. A 3-2 pour lui, il a pris un nouveau temps mort médical. Quelques minutes plus tard, il a concédé son service face à un Rublev survolté qui enchaînait les coups gagnants. La fin de match, rapide et quasiment à sens unique, n’a pas offert de miracle à Medvedev. Rublev, un peu nerveux, a loupé sa première balle de match mais pas la deuxième pour s’imposer après 2h16 de bras de fer et disputer la deuxième finale de sa carrière en Masters 1000.

Pour aller chercher le titre, Rublev devra venir à bout d’Alexander Zverev, qu’il n’a jamais battu en quatre rencontres, ou de Stefanos Tsitsipas, qui l’avait dominé à Monte Carlo, cette saison, lors de l’unique finale de Masters 1000 de Rublev en carrière. Deux défis au moins aussi grands que celui de battre pour la première fois Medvedev.

