Il avait prévenu : avec le retour du public et des conditions de jeu plus normales, Benoît Paire a retrouvé l'envie et son tennis. Jeudi, il en a apporté la preuve de manière éclatante sur le court en remportant un beau combat face à John Isner en huitième de finale dans l'Ohio. L'Avignonnais a eu le dernier mot face au bombardier américain, 26e joueur mondial, en trois sets (7-6, 6-7, 6-1) et 2h18 de jeu. Ce succès convaincant lui ouvre les portes des quarts de finale en Masters 1000 pour la première fois depuis huit ans et une demi-finale à Rome en 2013. Pour aller encore plus loin, il devra dominer Andrey Rublev ou Gaël Monfils.

Sur dur, Benoît Paire n'avait donc jamais fait aussi bien dans un tournoi de cette envergure. Et le Français a d'autant plus de mérite que face à un serveur du calibre de John Isner, il est souvent bien difficile de contenir sa frustration. Pas une référence ces derniers mois dans la maîtrise de ses nerfs, il a su garder la tête froide jeudi, sur la lancée de ses derniers matches. Il aurait pu perdre le fil pourtant après la perte du second set au tie-break, comme ce fut (un peu) le cas de Jannik Sinner au tour précédent face à l'Américain. Il n'en a rien été.

Déterminé, Paire n'a jamais perdu le fil

ATP Cincinnati Impertubable, Medvedev fonce vers les quarts IL Y A UNE HEURE

Dans cette partie, Paire a ainsi admirablement bien géré ses temps faibles. Face à un Isner étrangement apathique en début de match (peut-être un peu diminué ?), il a failli s'adjuger un double break d'entrée avant de voir son adversaire revenir à sa hauteur. Sous pression, il a alors fait preuve d'une grande solidité, notamment à la relance pour s'adjuger le tie-break. Sur l'ensemble de la partie, il a d'ailleurs retourné 77 % des services de son rival, une performance remarquable.

Tout n'a évidemment pas été parfait pour Paire qui a commis 20 doubles fautes (les deux tiers de ses 32 fautes directes), dont plusieurs dans le jeu décisif du deuxième acte. Mais au lieu de ruminer sur ces erreurs, il est reparti plus déterminé que jamais dans la manche décisive, profitant d'un gros coup de mou d'Isner pour faire le break d'entrée. Et cette fois, il n'a plus lâché les rênes, prenant même à trois reprises l'engagement adverse.

Auteur de plusieurs merveilles en revers (48 coups gagnants en tout !), il a aussi bien tenu côté coup droit, l'un de ses gros points faibles. D'un sérieux à toute épreuve et de nouveau inspiré depuis qu'il n'est plus sous "bulle", il a laissé sa raquette parler pour lui. Pour le plus grand bonheur des amateurs de tennis qui en redemandent.

ATP Cincinnati Isner a eu le dernier mot au bout d'un marathon spectaculaire : le résumé de sa victoire sur Sinner IL Y A 10 HEURES