C'est ce qui s'appelle prendre une revanche éclatante. Battu en quart de finale des Jeux Olympiques de Tokyo par Pablo Carreno Busta il y a quelques semaines, Daniil Medvedev lui a administré une véritable correction vendredi en quart de finale du Masters 1000 de Cincinnati. Le numéro 2 mondial n'a abandonné que deux petits jeux au 12e à l'ATP (6-1, 6-1) en 54 minuscules minutes passées sur le court central. Sa série de victoires se poursuit donc avec ce 8e succès d'affilée qui lui permet de rejoindre son compatriote Andrey Rublev dans le dernier carré.

Les statistiques ne suffisent que rarement à dire la vérité d'un match. Mais quand la partie est à ce point à ce sens unique, elles peuvent être plus percutantes que mille mots. Lors de sa victoire écrasante ce samedi, Daniil Medvedev a ainsi marqué près du double de points de Pablo Carreno Busta (56 contre 30), frappant 20 coups pour seulement 7 fautes directes. Du premier au dernier échange, il a écoeuré son adversaire espagnol.

Carreno Busta privé de temps et de solutions

ATP Cincinnati Paire tombe avec les honneurs IL Y A 3 HEURES

Cette démonstration a atteint son paroxysme sur les jeux de service du Russe. Non seulement il n'a concédé aucune balle de break, mais il a aussi servi 76 % de premières balles et gagné 92 % des points derrière (24/26). A la relance, il a fait à peine moins bien, retournant 84 % des engagements. C'est bien simple, Carreno Busta a donc dû systématiquement travaillé d'arrache-pied pour gagner le moindre point. Ajoutez à sa une couverture de terrain sans faille et l'affaire était pliée.

Alors qu'il n'a toujours pas perdu le moindre set à Cincinnati, on se demande bien qui pourrait, ne serait-ce que contrarier la marche triomphale de Medvedev. Il faudra bien du courage à un Rublev sur courant alternatif contre Paire pour s'attaquer au problème.

ATP Cincinnati Des coups bien sentis pour faire basculer un combat serré : Carreno Busta était inspiré IL Y A 11 HEURES