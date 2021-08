Andy Murray a soigné son retour. L'ancien numéro 1 mondial (105e désormais), qui n'avait pas joué sur l'ATP Tour depuis Wimbledon, est venu à bout de Richard Gasquet (53e) lors du premier tour du Masters 1000 de Cincinnati (6-4, 6-4). La partie a duré moins de deux heures, avec 14 aces et trois breaks pour le Britannique, bénéficiaire d'une wild card contre son rival français qui avait dû passer par les qualifications.

Celui qui a souffert d'une déchirure de l'aine durant l'été - ce qui l'a empêché de défendre son titre aux Jeux Olympiques de Tokyo - a d'abord remporté le service de son adversaire à 5-3 avant de céder le sien et de conclure le set sur la mise en jeu de Gasquet. Au deuxième set, le Biterrois a été breaké dans le dernier jeu après avoir sauvé une balle de match. Après quinze ans de confrontations entre les deux hommes, Murray mène neuf victoires à quatre.

ATP Cincinnati Sinner s’impose sans (trop) trembler face à Delbonis IL Y A 11 HEURES

Schwartzman et De Minaur bousculés, Khachanov solide

Parmi les autres résultats de la soirée dans l'Ohio, on notera la victoire arrachée par Diego Schwartzman face à Dan Evans (6-2, 4-6, 6-3). Alex De Minaur a connu un retard à l'allumage avant de disposer de Filip Krajinovic (0-6, 6-4, 6-4), alors que Karen Khachanov est resté solide devant Kevin Anderson (6-2, 6-4).

Le premier tour se poursuit ce mardi et verra l'entrée en lice d'autres Français. Gaël Monfils et Ugo Humbert affronteront respectivement Dusan Lajovic et Frances Tiafoe. Benoît Paire défiera Denis Shapovalov, tandis que Corentin Moutet fera face à Reilly Opelka, finaliste malheureux du récent tournoi de Toronto.

Gaël Monfils Crédit: Eurosport

ATP Cincinnati La jeune garde a le champ libre pour la dernière répétition avant l'US Open IL Y A 21 HEURES