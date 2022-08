Celle-là, il fallait la voir venir. Si quelqu'un a misé son 13e mois sur un sacre de Borna Coric à Cincinnati, cela relève de la voyance. Le titre du Croate dans l'Ohio constitue, sur le fond comme dans la forme, une des plus grandes sensations de ces dernières années. Non que le jeune homme soit dépourvu de talent. Au contraire.

Membre du Top 100 avant même ses 18 ans, vainqueur de Rafael Nadal au même âge, il était attendu comme un des plus beaux fleurons de la NextGen avant même que cette expression ne soit utilisée. Puis les blessures sont arrivées et le gros frappeur venu de Zagreb a doucement mais sûrement disparu de la circulation.

Dans son cas, la clé, c'était le physique. Aujourd'hui, il peut à nouveau s'exprimer à 100% et ça change tout. Mais de là à envisager de décrocher son premier Masters 1000 à Cincinnati, il y avait une marge. En soulevant le trophée avec le matricule 152 dans le dos, Borna Coric a établi un record, devenant le joueur le plus mal classé à s'imposer dans cette catégorie de tournois. Il efface des tablettes l'Espagnol Roberto Carretero, 143e mondial lors de sa sidérante victoire à Hambourg en 1996.

Il y a cinq semaines, il perdait contre le 311e mondial

C'est d'autant plus remarquable que le Croate n'a pas bénéficié de circonstances particulièrement favorables. Il suffit de jeter un œil à son parcours à "Cincy" pour s'en convaincre. Sur la route du titre, il a, dans l'ordre, épinglé les joueurs suivants :

. Lorenzo Musetti (33e)

. Rafael Nadal (3e)

. Roberto Bautista Agut (19e)

. Félix Auger-Aliassime (9e)

. Cameron Norrie (11e)

. Stefanos Tsitsipas (7e)

Difficile de faire mieux. Oui, Nadal reprenait tout juste la compétition, mais jouer les pisse-froid devant un tel tableau de chasse serait cocasse, pour ne pas dire plus. "Je n'ai pas de mots, franchement, a-t-il admis dimanche soir après avoir posé la dernière pierre de sa phénoménale semaine, contre Tsitsipas. C'est une sensation incroyable, et j'ai juste envie de la savourer." Remporter un premier Masters 1000 est toujours un accomplissement majeur, mais quand on a traversé ce qu'a traversé Coric, le goût est sans doute plus appréciable encore.

Le Croate, qui avait flirté avec le Top 10 (12e) fin 2018 à 22 ans, avait fini par se résoudre à passer sur le billard au printemps 2021 pour réparer cette épaule droite qui n'en finissait plus de lui pourrir la vie. Eloigné des courts pendant un an, contraint de s'infliger des séances de travail quotidiennes d'abord pour solidifier puis, aujourd'hui, protéger cette même épaule, il se disait convaincu de pouvoir retrouver son meilleur niveau. Pourtant, entre son retour au mois de mars à Indian Wells et ce mois d'août, il n'avait remporté que quatre petits matches en cinq mois sur le circuit principal. Il vient d'en gagner six en une semaine, dont cinq contre des Top 20 et quatre face aux 11 premiers mondiaux.

Borna Coric, l'incroyable sacre. Crédit: Imago

Même en challengers, où il n'a jamais rechigné à aller, tout n'était pas rose. Des hauts, comme ce titre à Parme au mois de juin, et des bas, à l'image de sa défaite au premier tour à Iasi, en Roumanie, contre Nicholas David Ionel, 311e à l'ATP. C'était seulement cinq semaines avant son triomphe à Cincinnati. "Je pensais être capable de jouer du bon tennis, je me suis beaucoup entraîné et je sentais que mon jeu était là. Mais jouer à ce niveau-là, je ne l'imaginais pas, non. Je ne pensais certainement pas gagner le tournoi, surtout après avoir joué aussi mal dans le tournoi précédent (à Montréal, où il avait été battu d'entrée par Marin Cilic, NDLR)." Une forme de récompense pour les galères des deux dernières années.

De retour à sa place

Cincinnati, c'est un peu la première semaine du reste de sa vie. Ou de sa carrière au moins. Grâce à ce titre, Borna Coric a effectué en sept jours un bon qu'il espérait réaliser en plusieurs mois. Avec 123 places gagnées d'un coup d'un seul, le voilà à nouveau dans le Top 30 (29e). Un gain de temps inespéré qui lui ouvre à nouveau des perspectives quand, depuis son retour, il osait à peine penser au match d'après. Comme le lui a soufflé Stefanos Tsitsipas, il est juste de retour "à sa place". Ce n'est pas faux. Après tout, l'hypothèse Coric vainqueur d'un Masters 1000, il y a quelques années, relevait du possible.

A Cincinnati, il a aussi évolué dans une forme d'insouciance propre aux revenants comme aux débutants. Le jeu pour le jeu, le plaisir des sensations retrouvées sans l'obligation de résultats que l'on s'inflige. Pourra-t-il conserver dans les semaines et les mois à venir cette dynamique en quittant le registre du "conte de fées" ?

S'il ne faut pas lui demander de claquer des Masters 1000 tous les trois-quatre matins, Coric se veut serein. D'abord parce qu'à 25 ans, donc près de dix sur le circuit et des épreuves qui lui ont tanné le cuir, il a sans doute la maturité pour appréhender une telle victoire. A 20 ans, avant ses malheurs, la chose eût sûrement été plus délicate. On n'ira pas jusqu'à dire que tout ça a été un mal pour un bien, mais... Borna Coric est (re)lancé, et peut-être pour de bon. Pour peu que son épaule le laisse tranquille.

