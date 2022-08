Tennis

Jeu Set et Maths Masters 1000 Cincinnati - Une impressionnante série de Nadal stoppée net : Coric peut être fier de lui

MASTERS 1000 CINCINNATI - C'était la semaine de Borna Coric. Le Croate a remporté le tournoi de Cincinnati avec un impressionnant parcours plus constaté depuis une dizaine d'années. Mais sa victoire la plus marquante reste celle acquise face à Rafael Nadal où il a vu une longue série être stoppée. Voici les 5 stats les plus marquantes de la semaine présentées par notre partenaire Jeu Set & Maths.

