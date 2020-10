On pensait alors que le plus dur était fait. Mais Auger-Aliassime n'était pas dans un bon soir, incapable de convertir trois balles de match à 5-4. Il lui faudra un dernier jeu décisif pour (enfin) l'emporter et filer au tour suivant, où il a rendez-vous avec le vainqueur du match entre Nishioka et Struff.