Pierre-Hugues Herbert se doutait que sa tâche serait compliquée. Mais l'imaginait-il à ce point ? Face à Jannik Sinner, 46e à l'ATP et l'une des nouvelles pépites du tennis mondial, l'Alsacien n'a rien pu faire, ou si peu. Jeudi, il n'aura pu sauver que 4 jeux (défaite 6-3, 6-1) en un peu plus d'une heure et quart (1h16 précisément) au 2e tour du deuxième ATP 250 de Cologne. Son jeune bourreau italien, qui restait sur un premier quart de finale en Grand Chelem à Roland-Garros, a confirmé ses très bonnes dispositions du moment et tentera de rallier le dernier carré soit contre Gilles Simon, soit contre Denis Shapovalov.