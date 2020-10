Le plan était presque parfait. Gilles Simon avait progressivement tissé sa toile autour de Jannik Sinner qui s'est sorti du piège in extremis vendredi. Au terme d'une belle empoignade, le jeune Italien s'est imposé en trois manches (6-3, 0-6, 6-4) et plus de deux heures et demie de jeu (2h34 précisément) en quart de finale à Cologne. Il a fait preuve d'un caractère certain pour se sortir d'un bien mauvais pas dans le dernier set. Pour atteindre sa première finale sur le circuit, il devra se défaire samedi du vainqueur du match entre Alexander Zverev et Adrian Mannarino.