La multiplication des rendez-vous internationaux ne plait pas aux ténors. Interrogés en conférence de presse à la veille de lancer la toute première édition de l'ATP Cup, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont clairement appelé à une fusion des deux compétitions, à savoir la Coupe Davis propriété de l'ITF (la Fédération internationale de tennis) et organisée par Kosmos et la toute nouvelle ATP Cup gérée directement par l'Association professionnelle des joueurs.

Un seul but ici chez les deux patrons de l'ATP Tour : dégager un calendrier surchargé. D'autant plus que l'année 2020 verra une partie du circuit se rendre à Tokyo pour y disputer les Jeux Olympiques. Cette saison, certains feront même trois déplacements avec leur pays : en Australie pour l'ATP Cup qui précèdera l'Open d'Australie, à Tokyo pour les Jeux fin juillet et à Madrid pour la Coupe Davis en novembre.

"Il nous faut un événement Super Coupe du monde ou l'appellation que vous voulez. Ça ne va pas se produire l'an prochain, mais si les deux parties, l'ITF et l'ATP se réunissent très rapidement, cela peut se produire en 2022", a estimé Djokovic, président du Conseil des joueurs de l'ATP. "J'espère que cela se fera parce qu'il est difficile aux joueurs du top niveau de s'engager dans les deux événements".

"Je pense que le tennis mérite quelque chose du genre"

Pour Rafael Nadal, revenu au Conseil au mois d'août dernier en compagnie de Roger Federer en tant que représentants des joueurs, disputer deux compétitions "similaires" en l'espace de six semaines manque cruellement de sens.

"C'est déroutant d'avoir deux coupes du monde de tennis en un mois. Ce n'est pas l'idéal pour notre sport mais c'est ce qui est en place actuellement." Un peu plus furtif que Djokovic sur la question de la fusion, le n°1 mondial a quand même donné un avis clair. "Je pense que le tennis mérite quelque chose du genre", a-t-il répondu.

La jeune garde est d'accord avec les vieux

Si leur voix est plus écoutée, Nadal et Djokovic n'ont pas été les seuls à demander du changement et une trêve entre l'ITF et l'ATP. Mercredi, c'est Denis Shapovalov qui avait tiré la sonnette d'alarme. "On a déjà joué un Championnat du monde il y a plus d'un mois et on a le sentiment d'en jouer une autre en ce moment", a souligné le Canadien.

Présent depuis plusieurs années en équipe nationale du Canada, et donc bien imprégné de la culture "Davis" malgré son jeune âge (20 ans), Shapovalov a aussi l'appelé l'ITF et l'ATP à se réunir autour d'une table pour le bien commun. "Ce serait génial qu'ils puissent organiser une seule compétition, qui soit unique en son genre et spéciale. J'espère qu'ils pourront trouver un accord et faire quelque chose."