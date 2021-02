Rafael Nadal sera-t-il prêt pour jouer l'Open d'Australie à partir de la semaine prochaine ? S'il ne s'agit pas de verser dans le catastrophisme, la question semble tout de même de plus en plus pertinente. Forfait à cause d'une raideur dans le bas du dos mardi contre l'Australie, le numéro 2 mondial comptait bien reprendre du service face à Stéfanos Tsitsipas et la Grèce. Mais si le coronavirus en a décidé autrement, entraînant le report du match à vendredi, l'Espagnol n'est toujours pas en état de se présenter sur le court.