Pour la deuxième année d'affilée, Rafael Nadal ne sera pas au rendez-vous de l'ATP Cup. Contraint de renoncer à s'aligner à la dernière minute en 2021 à cause de problèmes de dos, le Majorquin a, cette fois, tiré une croix sur l'édition 2022 (1er-9 janvier prochains) à Sydney bien plus tôt. D'après une information du quotidien ibérique Marca , l'intéressé espère arriver à 100 % physiquement lors de l'Open d'Australie (17-30 janvier) et a décidé que la compétition par équipes ne serait pas le meilleur moyen d'y parvenir. Son jeune compatriote Carlos Alcaraz ne sera pas non plus de la partie.

Ad

Nadal prévoit toujours d'effectuer sa rentrée tennistique sous les projecteurs lors de l'exhibition d'Abou Dabi (16-18 décembre prochains). Il devrait ainsi affronter en demi-finale de l'événement le vainqueur du match entre Andy Murray et Dominic Thiem. Blessé au pied gauche et écarté des courts depuis l'été dernier, l'ex-numéro 1 mondial a pour objectif de participer au prochain tournoi du Grand Chelem australien, mais n'est pas encore sûr de s'aligner. Il devra, pour ce faire, voir comment son corps encaisse dans les prochains jours des charges de travail plus importantes et le retour à la compétition.

ATP Cup Rublev a montré la voie à la Russie 07/02/2021 À 05:24

De son côté, Alcaraz a imaginé une pré-saison plus fournie en termes de tournois. Il préférerait ainsi enchaîner deux tournois ATP 250 avant l'Open d'Australie, plutôt que de jouer l'ATP Cup. L'équipe d'Espagne sera donc emmenée par Roberto Bautista Agut et Pablo Carreno Busta à Sydney. Les Espagnols avaient atteint la finale en 2020 (avec Nadal qui l'avait perdue face à Novak Djokovic et à la Serbie) et les demies en 2021.

ATP Cup Medvedev domine Berrettini en finale et conclut pour la Russie 07/02/2021 À 05:13