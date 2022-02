Ce n'était pas une partie de plaisir pour Adrian Mannarino. Mais le Français a fini par tenir son rang face à Steve Johnson. Vainqueur de l'Américain, 93e mondial, en trois sets (6,7, 6-2, 7-6), il a franchi le premier tour du tournoi de Dallas mercredi. Il lui a fallu remporter un combat de 2h24 de jeu pour y parvenir, mais le Tricolore peut désormais envisager de tracer sa route jusqu'aux quarts de finale. Le 57e mondial partira en tout cas avec les faveurs des pronostics face au Japonais Yoshihito Nishioka, classé 108e à l'ATP, lors du 2e tour.

Mannarino a quand même dû puiser dans ses réserves pour venir à bout de Johnson. Après la perte du premier set au tie-break (7-2), le Français a eu le mérite de profiter d'une baisse de régime de l'Américain au début du deuxième pour faire le break à 2-1. Mannarino a maintenu son avantage avant de remporter la manche sur sa troisième balle de set, et sur le service de Johnson (6-2). La troisième manche a été plus serrée, les deux joueurs remportant tour à tour leur engagement. Mais le Français a serré le jeu pour remporter facilement le tie-break (7-2) et le match par la même occasion.

Une défaite aurait signifié un coup d'arrêt pour Mannarino, 8e de finaliste à l'Open d'Australie puis quart de finaliste la semaine passée à Montpellier, où il ne s'était incliné, lourdement, que face à Alexander Zverev, numéro 3 mondial (6-1, 6-0). Le Français a su poursuivre sur sa dynamique positive en évitant une contre-performance face à Johnson. S'il fait une nouvelle fois respecter la hiérarchie contre Nishioka, il pourrait retrouver la tête de série N.2 du tournoi, l'Américain Reilly Opelka, en quart de finale.

