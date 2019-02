ATP Delray Beach : Del Potro compte retrouver rapidement son meilleur niveau pour son retour

Et revoilà la "Tour de Tandil" ! Juan Martin del Potro va rejouer au tennis pour la première fois depuis ce jour maudit d'octobre 2018 : victime d'une chute anodine à première vue lors de son huitième de finale à Shanghai face à Borna Coric, il avait été contraint à l'abandon. L'Argentin avait vu ses espoirs de disputer à nouveau le Masters, six ans après sa dernière participation, réduits à néant par une fracture de la rotule du genou droit.

Del Potro aurait pu ruminer son malheur, mais il a surmonté trop de galères durant sa carrière pour se laisser aller. "Je me sens bien", a-t-il confié voici deux semaines après un entraînement public à Tandil. "Je suis très enthousiaste à l'idée de commencer enfin la saison, j'ai déjà manqué un tournoi important." En janvier, il n'était en effet pas assez remis pour s'aligner sur un tournoi, qui plus est sur le format des cinq sets. L'Open d'Australie a dû se passer de ses coups droits foudroyants.

L'expérience des renaissances

Déjà opéré trois fois des poignets, le colosse argentin avait bien cru devoir définitivement ranger ses raquettes en 2015. Mais à force de volonté, de travail et de passion, il a su progressivement revenir à un niveau exceptionnel qui lui a permis de réaliser une saison 2018 historique pour lui. A la clé, son premier titre en Masters 1000 à Indian Wells, son meilleur classement en carrière atteint (3e) et une deuxième finale disputée en Grand Chelem à l'US Open, neuf ans après la première.

Del Potro se projette donc avec optimisme sur ce qui l'attend. "C'est difficile de refaire une saison comme la précédente mais j'aimerais bien y arriver, même si je commence 2019 un peu après ceux qui me précèdent au classement. Je me suis surpris agréablement ces dernières années", a-t-il estimé. Cette confiance affichée, il la tire de ses multiples renaissances précédentes. Et pour se relancer, rien de tel qu'un endroit familier.

Delray Beach en habituel tremplin

A Delray Beach, Del Potro devrait rapidement retrouver ses marques, lui qui y débutera sa troisième saison en quatre ans. Titré en 2011, il avait été éliminé au deuxième tour l'an dernier par Frances Tiafoe, futur vainqueur du tournoi. Cette semaine, il affrontera au premier tour le Japonais Yoshihito Nishioka, 72e joueur mondial, pour son entrée en lice. Un premier test pour voir où l'Argentin en est réellement physiquement.

Observateur attentif de la fin de saison 2018 et de l'Open d'Australie, le 4e joueur mondial a en tout cas une idée bien précise de ce qui l'attend cette saison s'il évolue au niveau escompté. "Il y a beaucoup de bons joueurs dans la nouvelle génération, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne bouleversent l'ordre établi et ne nous remplacent au top. Mais, quand il s'agit des plus grands tournois, Nadal, Djokovic et même Federer, évoluent encore un cran au-dessus." Une façon sans doute d'envoyer un message à la concurrence : le phénix argentin compte bien renaître à nouveau de ses cendres.