Mannarino tombe déjà

Adrian Mannarino est décidément fâché avec les débuts de saison. Le Français, qui avait entamé 2019 par une série de 6 défaites sur le circuit ATP, s'est aussi incliné d'entrée en 2020. Le Français a subi la loi d'Alexander Bublik en deux sets secs (6-3, 6-4). Il a notamment payé un pourcentage de premières balles trop modeste (58 %) et ne s'est pas montré assez efficace sur ses occasions de break (1 convertie sur 4).

Moutet enchaîne

Après avoir déjà gagné deux matches en qualifications, Corentin Moutet a confirmé dans le grand tableau. Opposé au 68e joueur mondial, l'Américain Tennys Sandgren, le jeune gaucher s'est imposé en deux sets (7-6, 6-4) et 1h45 de jeu. Il s'est notamment montré très efficace sur les points importants, écartant les 7 occasions adverses sur son service et parvenant à réaliser le seul break du match dans le second set. Il a pu aussi compter sur un très haut pourcentage de premières balles (83 % et 84 % de réussite derrière) pour protéger son engagement.