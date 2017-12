ATP Doha : Jo-Wilfried Tsonga déclare forfait pour le tournoi

Il va falloir attendre un peu pour revoir Jo- Wilfried Tsonga sur le circuit. Le Manceau ne reprendra pas à Doha (du 1er au 6 janvier), comme il était prévu à son calendrier. "Il est très regrettable que la star française Tsonga ne puisse pas se joindre à nous cette année", a annoncé le directeur du tournoi, Karim Alami, sur le site de la fédération qatarienne de tennis. La raison de son forfait ? Une blessure au poignet.

Quinzième joueur mondial, Jo-Wilfried Tsonga va donc avoir un peu plus de temps pour préparer cette nouvelle saison et l'Open d'Australie. Ce ne sera peut-être pas du luxe pour le numéro 1 tricolore. Sa saison 2017 s'est terminée tard, avec la finale de la Coupe Davis remportée face à la Belgique. Avec 5 finales, 4 titres – son record sur une saison - et donc la Coupe Davis, son année 2017 avait en plus été bien remplie.

En 2018, Tsonga espère poursuivre sur ce rythme. Mais surtout s'illustrer un peu plus en Grand Chelem. Avec un quart à Melbourne, une sortie de route au premier tour à Roland, une élimination au 3e tour à Wimbledon et une chute au 2e tour à New York, 2017 n'a pas été grandiose dans les quatre rendez-vous majeurs de l'année sur le plan individuel. Cette période supplémentaire loin des courts devrait lui permettre de poursuivre sa préparation pour corriger cela.