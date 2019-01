ATP Doha - Djokovic bat Fucsovics en 3 sets pour se hisser en quart

Novak Djokovic a livré son premier vrai combat de l'année mercredi à Doha. Bousculé pendant une heure et demie par Marton Fucsovics, le numéro un mondial a dû se montrer patient avant de trouver l'ouverture en fin de deuxième set. A partir de là, le combat a changé d'âme et Nole a déroulé pour s'imposer en trois manches (4-6, 6-4, 6-1) et un deux heures de jeu. Le voilà en quarts de finale, et se hisser en quarts de finale, où il retrouvera le vainqueur du match entre Basilashvili et Rublev.

En pleine progression depuis maintenant un peu plus d'un an, Fucsovics, 26 ans et 36e mondial, a encore prouvé qu'il avait les armes pour accrocher les ténors du circuit. Lors du dernier US Open, il avait déjà accroché Novak Djokovic au 1er tour. Sous la canicule, le Hongrois avait pris un set avant d'obtenir des balles de boule break dans le troisième. Puis la rencontre avait brusquement basculé, le Djoker enquillant dix jeux d'affilée pour mettre un terme au suspense. La chaleur extrême en moins, le duel de Doha aura eu bien des similitudes avec celui de New York.

" J'ai été dans les cordes pendant deux sets "

"Pendant les deux premiers sets, il était clairement le meilleur joueur sur le court, a d'ailleurs confié le Serbe à l'issue du match. Il jouait intelligemment, changeait bien de rythme et il m'a beaucoup fait courir. Il faut lui donner du crédit pour ça." Fucsovics, solide au service, à l'aise dans le jeu en cadence à l'échange et performant en retour, notamment sur la première balle adverse, a même réussi à frustrer le numéro un mondial. Après quasiment deux manches, Djokovic n'avait ainsi toujours pas obtenu une seule balle de break. Pas commun.

Mais comme souvent avec lui, il a suffi d'une opportunité pour briser la glace et modifier pour de bon l'âme du combat. Alors qu'il menait 5-4 dans le deuxième set, Nole a enfin obtenu ses premières balles de break. Fuscovics a sauvé la première mais sur la seconde, à 30-40, il a commis une bourde fatale : persuadé que la balle de Djokovic était trop longue, il a stoppé l'échange, sûr de lui. Mal lui en a pris. Le verdict du hawk-eye a été cruel pour lui, la balle ayant accroché le bout de la ligne de fond. Djokovic a raflé sur ce drôle de point non seulement son premier break mais aussi le deuxième set.

Ce ne fut dès lors plus du tout la même histoire et Novak Djokovic a même réussi quatre breaks d'affilée pour filer tranquillement vers la victoire, ce troisième set relevant de la simple formalité. "J'ai été dans les cordes pendant deux sets, avoue le Serbe. Heureusement, j'ai réussi ce break qui a tout changé". Voilà un match qui lance pour de bon la saison du Djoker. Le coup est passé près, mais maintenant qu'il l'a esquivé, il pourrait devenir d'autant plus dangereux.