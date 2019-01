Djokovic, une défaite et une petite colère

Un set un break d'avance. Novak Djokovic a mené 6-3, 4-3 et service à suivre face à Roberto Bautista Agut vendredi en demi-finale à Doha. Puis la machine serbe, pas forcément très bien huilée cette semaine au Qatar, s'est grippée, jusqu'à laisser filer cette rencontre pour de bon. Rien de bien grave, tout juste une contrariété, à dix jours du début de l'Open d'Australie, où le numéro un mondial visera rien de moins qu'un septième titre.

Mais le Djoker était chafouin et visiblement agacé. Lors de sa conférence de presse, il s'est en tout cas emporté lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il pensait toujours être candidat à la victoire à l'Open d'Australie "même après cette semaine". Remarque il est vrai pas loin d'être absurde au regard des récents états de service du Serbe. Lequel a démarré au quart de tour.

"Pourquoi avez-vous dit 'même après cette semaine?' Pourquoi pensez-vous que je ne mérite plus d'être candidat à la victoire à l'Open d'Australie après cette semaine?, a-t-il lancé. Vous m'avez demandé quel était mon objectif. C'est de gagner le trophée. Merci."

ATP Doha, Novak DjokovicImago

"Je n'étais pas très frais, j'ai effectué une grosse charge de travail"

Candidat au titre sur la Rod Laver Arena, Novak Djokovic le sera évidemment. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'il a laissé transparaître quelques fissures dans la carapace à Doha. S'il a remporté trois matches avant de tomber contre Bautista Agut, Nole avait tout de même déjà sérieusement patiné face à Fucsovics et Basilashvili, ayant du mal à rendre une copie propre sur l'intégralité d'un match. Mais au fond, rien d'anormal à ne pas le voir à 100% en ce tout début de saison. "Je n'étais pas très frais, j'ai effectué une grosse charge de travail", a-t-il précisé, ceci expliquant probablement cela.

Il n'a pas pour autant perdu son temps à Doha. A défaut d'un 73e titre en carrière ou même d'une sixième finale consécutive sur le circuit (sa série, débutée en août, s'est achevée vendredi), il a emmagasiné du temps de jeu et des bons repères qui pourraient lui servir à l'heure d'attaquer le premier Grand Chelem de l'année. "C'est ce que j'étais venu chercher ici : disputer le maximum de matches possibles afin d'être prêt pour l'Open d'Australie. Alors, je suis plutôt content", a-t-il souligné.

Doha n'est pas Melbourne

Alors, un simple épiphénomène, cette défaite inattendue sur le fond comme sur la forme ? "Que s'est-il passé? J'ai perdu le match, c'est tout", a tranché Djokovic toujours acerbe, avant de développer. "Je pense que je contrôlais plutôt bien la partie, avec un set d'avance et servant à 4-3. Il a bien joué. J'ai raté quelques balles faciles, c'est pour cela que j'ai perdu ma concentration aux moments les plus importants. Je ne suis pas content d'avoir perdu, ça c'est sûr, mais le meilleur sur l'ensemble du match a gagné aujourd'hui", a-t-il conclu.

A ceux qui voudraient voir dans ce revers et plus encore dans son (petit) coup de colère une forme de fragilité, ils pourront se tourner vers un précédent pas si lointain. A Roland-Garros, en juin dernier, Novak Djokovic avait livré une conférence de presse surréaliste après sa défaite contre Marco Cecchinato en quart de finale. Jamais on ne l'avait vu aussi furieux après un match perdu. Cinq semaines plus tard, il s'imposait à Wimbledon, coup d'envoi d'un second semestre triomphal. Alors, du calme. Djokovic est toujours Djokovic. Et Doha n'est pas Melbourne.