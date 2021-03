Doha ne sera pas le théâtre du premier titre de 2021 pour Dominc Thiem. Tête de série numéro 1 du tournoi qatari, l'Autrichien a chuté aux portes des finales jeudi dans la soirée; Au terme d'un match accroché qui aura duré 2 heures et 26 minutes, c'est Roberto Bautista Agut qui est sorti vainqueur en trois sets (7-6, 2-6, 6-4)

La première manche entre les deux hommes a été très serrée et s'est conclue sur un tie-break, qui a tourné à l'avantage de l'Espagnol. Dans la deuxième manche, le numéro 4 mondial s'est bien repris et s'est tranquillement imposé 6-2. Mais, dans la troisième et dernière manche, le coffre de Bautista Agut a fait la différence. Moins bien physiquement que son adversaire du jour, Dominic Thiem n'a pas tenu la cadence et s'est finalement incliné 6-4. Grâce à ce succès, Bautista Agut s'invite dans le dernier carré, et affrontera Andrey Rublev au prochain tour.

