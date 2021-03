Plus grand-chose ne devrait encore étonner son monde avec Roger Federer. Pourtant, le Suisse parvient encore à effectuer quelques miracles. A bientôt 40 ans, sans avoir joué en compétition depuis 14 mois, en panne de repères, le Maestro de Bâle a réussi un retour convaincant lors du tournoi de Doha. Le Bâlois, bien en jambes et offensif, est venu à bout d’un très coriace Daniel Evans, en trois manches (7-6, 3-6, 7-5) et près de 2h30 de jeu. Il fera face au Géorgien Basilashvili en quarts de finale.

ATP Doha Chardy a trop gâché pour retrouver Federer HIER À 14:02

Plus d'infos à suivre...

Open d'Australie Paris : Djokovic favori mais Medvedev préféré ? "82% des mises sur lui une fois l’affiche connue" 20/02/2021 À 11:39