Et dire qu'il a dû sauver une balle de match contre Roger Federer en quart de finale. Et dire que depuis le début de la pandémie de Covid 19, il n’avait remporté que deux petits matchs sur le circuit, face aux n°267 et 309 à l’ATP. Malgré cet état des lieux inquiétant, Nikoloz Basilashvili a remporté ce samedi le tournoi de Doha, après un succès autoritaire en finale sur Roberto Bautista Agut (7-6, 6-2). C’est le 4e titre du Géorgien sur le circuit ATP. Et sans doute le plus beau et le plus inattendu.

